Het is de angst van veel vaders: na een scheiding je kind niet meer mogen zien. Documentairemaker Elena Lindemans volgde een jaar lang drie mannen die in deze nachtmerrie verstrikt zijn geraakt. Armand, Deepak en Gerard zijn geen activistische mannen in batmanpakken, maar vaders die een stille en lange juridische strijd voeren tegen beschuldigingen van hun ex. Achter de gesloten deuren van de rechtbank en jeugdzorg proberen de vaders duidelijk te maken dat de beschuldigingen volgens hen niet kloppen: ‘maar hoe bewijs je dat iets dat nooit is gebeurd, nooit gebeurd is?’ Ouderverstoting is een groot probleem in Nederland. Jaarlijks verliezen na een scheiding zo’n 16.000 kinderen het contact met een van de ouders, meestal is dat de vader.

