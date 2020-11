Als het aan de VVD ligt wordt scheiden straks alleen nog mogelijk voor echtparen met een hoog inkomen. Dat blijkt uit het verkiezingsprogramma van de partij van premier Rutte. Nu is het nog zo dat mensen met een laag inkomen bij een scheiding kunnen terugvallen op de staat voor een gedeeltelijke vergoeding van de advocaatkosten, de VVD wil daar een eind aan maken.

Sociaal advocaat Diana Hopmans wijst in een reportage van EenVandaag op de gevaren die het plan van de VVD met zich meebrengt:

Als dat doorgaat, kunnen mensen met een laag inkomen straks niet meer scheiden, omdat ze geen geld hebben om een advocaat in te huren. En bij complexe zaken kun je eigenlijk niet scheiden zonder advocaat.

Echtscheidingszaken maken het voor sociaal advocaten sowieso al moeilijk om van rond te komen. Hopmans legt uit dat de subsidie bij een echtscheiding 800 euro is, een standaardtarief. Dat is goed voor 10 uur werk, terwijl juist bij de zaken waarbij een advocaat nodig is, minimaal het dubbele nodig is. Al langer is merkbaar dat steeds meer advocaten de sociale advocatuur de rug toekeren omdat door de vele bezuinigingen op het systeem het werk niet vol te houden is.

Ook Tweede Kamerlid Michiel van Nispen (SP) spreekt van een zorgelijke ontwikkeling:

Natuurlijk begrijp ik wel dat de advocaten deze zaken gaan mijden, omdat het niet rendabel is. En ik hoor ook van ze dat ze er daarom mee stoppen of overwegen dat te doen. Maar mensen met een laag inkomen zijn nu dus de dupe van het beleid. Ik hoor nu al verhalen van mensen met een laag inkomen, die zich suf zoeken om een sociaal advocaat te vinden om te kunnen scheiden.

Afgelopen week beschreef Van Nispen in een opiniestuk op Joop hoe tijdens het ministerschap van Sander Dekker honderden sociaal advocaten het werk hebben neergelegd.