Sinds het uitbreken van corona werken de meeste Nederlanders een aantal dagen per week thuis. Wat volgens werkgevers ook na corona een blijvende trend zal zijn. Ondanks dat het nu veel rustiger is op de Nederlandse wegen – de ochtend- en avondspits bestaan niet meer en files zijn vrijwel verdwenen – deelt minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat eind 2020 een filmpje waar ze trots haar handtekening zet onder het besluit om de A27/A12 Ring Utrecht te verbreden. Dit is goed nieuws, zegt ze erbij, want het is belangrijk dat het verkeer op deze ‘draaischijf van Nederland’ goed door blijft stromen.

Deze geplande wegverbreding heeft de afgelopen jaren duizenden demonstrerende burgers op de been gebracht. Ze maken zich zorgen om de kap van bomen in natuurgebied Amelisweerd. En snappen niet hoe dit plan kan doorgaan midden in de huidige stikstof- en klimaatcrisis. Ook de gemeente en provincie Utrecht zijn tegen. Net als veel hoogleraren en adviesorganen van de overheid, die twijfelen aan de noodzaak en het ministerie oproepen een pas op de plaats te maken. Maar het ministerie, dat sinds 2007 al ruim 2000 kilometer asfalt aanlegde en de komende jaren zo’n €25 miljard uittrekt voor nieuwe wegen, zet de plannen voort.

Zembla dook in de strijd om asfalt.