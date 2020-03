Als tuinman bestrijdt Dewayne Johnson dagelijks het onkruid op de sportvelden van de school in Californië waar hij werkt. Totdat hij ongeneeslijk ziek wordt. Hij loopt een agressieve vorm van lymfeklierkanker en huidkanker op. In de zaak die Johnson heeft aangespannen tegen de Roundup-producent Monsanto oordeelt de rechter dat er een causaal verband is tussen de blootstelling aan Roundup en zijn ziekte.

Monsanto, tegenwoordig onderdeel van de chemiereus Bayer, moet miljoenen dollars schadevergoeding betalen aan Johnson. Het bedrijf gaat meteen in hoger beroep. Talloze andere ziek geworden mensen volgen het voorbeeld van Johnson en zijn naar de rechter gestapt. Naar verluidt probeert Bayer momenteel met hen tot een schikking te komen. Tijdens de rechtszaak van Johnson komen onthullende documenten naar boven. Deze ‘Monsanto papers’, interne rapporten, e-mails en andere vertrouwelijke stukken van Monsanto, laten zien hoe het bedrijf decennialang de wetenschap en de publieke opinie beïnvloedt.

