‘Computersysteem Belastingdienst net zo verouderd als opvattingen John de Mol’

Druktemaker Pieter Derks verbaast zich over het nieuws dat de Belastingdienst niet in staat is om de btw op groente en fruit te verlagen. “Het was een sympathiek plannetje van het kabinet om gezond eten goedkoper te maken, maar helaas: het IT-systeem van de Belastingdienst krijgt het niet voor elkaar om voor 2026 ergens op de harde schijf een zes in een nul te veranderen. Jammer, ook een tikkeltje absurd, maar het computersysteem van de Belastingdienst is vergelijkbaar met de opvattingen van John de Mol over een veilige werkomgeving: het is nogal verouderd.”

De Belastingdienst maakt consequent gebruik van achterhaalde systemen. “Het meest bizarre voorbeeld is natuurlijk de computer die gebruikt wordt voor de toeslagen. Die blijkt te draaien op een systeem uit 1852, waardoor mensen tot fraudeur werden bestempeld, puur op basis van afkomst en huidskleur. Erg ongemakkelijk allemaal. En die computers doen wel meer dingen die hopeloos verouderd zijn. Ze heffen bijvoorbeeld geen belasting over kerosine voor de luchtvaart, ze bevoordelen multinationals en ze schrijven brieven in steeds onbegrijpelijker wordend jargon.”