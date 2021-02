De bizarre complotwanen van congreslid Marjorie Taylor Greene

Er is veel te doen over het Amerikaanse Republikeinse congreslid Marjorie Taylor Greene. Een groot deel van de Democraten in het Huis van Afgevaardigden eisten dat ze vanwege haar extreme opvattingen uit haar functie gezet zou worden en zelfs een deel van haar Republikeinse collega’s ziet haar liever vandaag dan morgen vertrekken. De leider van de Republikeinen in het Huis van Afgevaardigden, Kevin McCarthy, liet donderdag echter weten dat de partij achter haar blijft staan.

Greene is een overtuigd aanhanger van de QAnon-sekte, de geradicaliseerde complotdenkers die onder andere geloven dat er een elite bestaat die zich voedt met babybloed om de eeuwige jeugd te bemachtigen. Greene is daarnaast een fervent Trump-aanhanger die de MAGA-achterban opriep het Capitool te bestormen. Ook bedient ze zich van antisemitische complottheorieën zoals dat de bosbranden in Californië in werkelijkheid zijn gestart door joodse ruimtelasers.

Om nog eens duidelijk te maken in welke bizarre schijnwerkelijkheid Greene leeft, zette Vice haar denkbeelden op een rijtje.

