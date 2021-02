Republikeinen klappen voor antisemitische complotdenker

Het Republikeinse Congreslid Marjorie Taylor Greene heeft een staande ovatie gekregen van een deel van haar collega’s. Volgens de leider van de Republikeinen in het Huis van Afgevaardigden, Kevin McCarthy, zal Greene niet worden gestraft omdat ze racistische, islamofobe en antisemitische complottheorieën heeft verspreid.

Greene, die gelooft in de QAnon-complottheorie, kwam recent onder meer in het nieuws omdat ze een scholier die een school shooting overleefde, in een video belachelijk had gemaakt. Het Republikeinse Congreslid noemde de scholier een acteur die zou zijn “afgericht als een hond”.

De afgelopen jaren plaatste en likete Greene honderden berichten op sociale media waarin wordt gepleit voor het executeren van vooraanstaande Democraten, zoals Nancy Pelosi. Ook gelooft ze dat Trump de verkiezingen in 2020 heeft gewonnen en dat joden met laserstralen vanuit de ruimte de bosbranden in Californië veroorzaken.

Tijdens de bestorming van het Capitool een maand geleden deelde Greene de locatie van haar collega’s op Twitter. Verscheidene Democraten, onder wie Alexandria Ocasio-Cortez, vreesden dat de woedende indringers hen zouden vermoorden.

Greene kan rekenen op de steun van Donald Trump en zijn radicale aanhang. Dat verklaart vermoedelijk waarom McCarthy haar wangedrag met de mantel der liefde. De Republikeinse leider zegt wel dat “uitspraken die Greene heeft gedaan en gedeeld over school shootings, politiek geweld en antisemitische complottheorieën niet de waarden van de Republikeinen in het Huis vertegenwoordigen”.