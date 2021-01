Eindhovenaren met bezems naar Stationsplein

Tientallen Eindhovenaren zijn vanochtend gewapend met bezems naar het Stationsplein gekomen. Ze helpen de stadsreiniging met het opruimen van de schade na de rellen van gisteren. ‘In en in triest’ noemt één van de vrijwilligers het. pic.twitter.com/yGUh8Ss8Ap — Robin van Hijfte (@robinvanhijfte) January 25, 2021

Tientallen Eindhovenaren zijn maandagochtend met bezems naar het Stationsplein gekomen om de Stadsreiniging te helpen met opruimen, twittert RTL-verslaggever Robin van Hijfte.”Een groep bezorgde, aangedane burgers heeft onze organisatie benaderd of ze deze maandag mogen meehelpen met opruimen”, vertelt Thijs Franssen van de sociale werkvoorziening die verantwoordelijk is voor de stadsreiniging, aan Omroep Brabant.

Zondag was het plein voor het station het toneel van gewelddadigheden en vernielingen. Pegida-aanhangers, corona-ontkenners en andere relschoppers plunderden onder meer winkels op het station en staken een auto van ProRail in brand. “Dit was het schuim van de aarde dat hier geprobeerd heeft de boel te molesteren”, zei de Eindhovense burgemeester John Jorritsma zondagavond. “Ik ben bang dat als wij met elkaar op deze weg zijn, we op weg zijn naar een burgeroorlog.”