Coronaprotesten lopen uit op rellen

In Amsterdam, Eindhoven en Urk zijn protesten tegen de coronamaatregelen uitgelopen op confrontaties met de politie.

Geen video? Klik hier.

In de hoofdstad werden op het Museumplein meer dan honderd personen gearresteerd. Ze maakten deel uit van de circa 1500 demonstranten die afkwamen op een door de burgemeester verboden demonstratie. Het Museumplein was daartoe tot veiligheidsrisicogebied verklaard. De politie keek de toestroom van demonstranten eerst aan maar begon, nadat om 15 uur een noodbevel was afgekondigd, met de ontruiming van het plein. Daarbij werd onder meer gebruik gemaakt van waterkanonnen. Volgens de politie gooiden demonstranten met stenen en zwaar vuurwerk naar de ordehandhavers. Na 18 uur keerde de rust terug in het gebied.

Politie in burger ‘Romeo’s’ werden gedwongen zich terug te trekken onder dreiging van demonstranten #museumplein pic.twitter.com/E6I2msfhNF — Steven Sierink (@sjsierink) January 24, 2021

Grosses tensions à #Amsterdam aux Pays-Bas où les forces de l'ordre dispersent par la force la manifestation contre les restrictions sanitaires. #museumplein pic.twitter.com/YWHUcJQfmt — Anonyme Citoyen (@AnonymeCitoyen) January 24, 2021

Onbespoten koolraap en kringloop-toiletpapier gekocht: check.

Bakkie koffie gescoord: check

Met viltstift nazi's op een bord gekalkt en voor paal gaan staan op het Museumplein: check pic.twitter.com/LNrqGhEkS0 — Rianne Meijer (@globalistaa) January 24, 2021

In Eindhoven had de politie de handen vol aan verboden demonstraties van de moslimhaters van Pegida en de anti-coronamaatregelen groepering Nederland in Verzet. Ondanks dat een groot deel van het stadscentrum was afgesloten uit angst voor gewelddadigheden wisten zich honderden relschoppers te verzamelen op en rond het 18 Septemberplein. De demonstranten richtten op grote schaal vernielingen aan, staken onder meer een auto van de Spoorwegpolitie in brand en plunderden winkels op het Centraal Station.

Geen video? Klik hier.

In Urk was zaterdag al met veel geweld geprotesteerd tegen de coronamaatregelen. Daarbij werd een testlocatie in brand gestoken. De lokale PVV had opgeroepen tot verzet tegen de avondklok en gemeld “er alles aan te zullen doen” om te zorghen dat de maatregel niet gehandhaafd kan worden. De PVV’er die de oproep deed, staat op de kandidatenlijst voor de Tweede Kamer. Het CDA heeft vragen gesteld over de opruiende taal van de PVV. De PVV zelf heeft inmiddels gas terug genomen en verklaart dat iedereen zich aan de wet moet houden.

Verklaring van vier dagen geleden. Nu benieuwd hoe de heer Wilders reageert pic.twitter.com/F6WdJH0Twa — Tom-Jan Meeus (@tomjanmeeus) January 24, 2021

Op zondag is een beveiliger van de NOS die de journalisten van omroep beschermt tijdens hun werk in het gebied, mishandeld. De beveiliger kreeg onder meer pepperspray in het gezicht gespoten.

Een politie-vlogger deed verslag van de onlusten op Urk.

Geen video? Klik hier.

Zie ook de verslagen bij AT5, Omroep Brabant en Omroep Flevoland.