Hoopvolle maidenspeech De Hoop (PvdA) oogst lof van links tot rechts

Met zijn net 23 jaar is hij de jongste parlementariër. Donderdag hield PvdA’er Habtamu de Hoop zijn maidenspeech in de Tweede Kamer tijdens een onderwijsdebat met demissionair minister Arie Slob. Een toespraak die veel lof oogst, bij collega-Kamerleden van BIJ1 tot aan de VVD, en op sociale media.

De Hoop werd geboren in Ethiopië, maar werd toen hij pas vier weken oud was te vondeling gelegd in een café in Addis Abeba. Politieagenten brachten hem naar een weeshuis, een paar maanden later werd hij geadopteerd door zijn Friese heit en mem. ‘Wie mij op de wereld zette, is voor mij onbekend’, zei De Hoop in zijn speech, ‘maar wie mij de liefdevolle opvoeding hebben gegeven waardoor ik vandaag op deze plek kan staan, daar bestaat geen enkele twijfel over.’

De boodschap van De Hoop is dat succes geen kwestie van keuzes is. Kansen benutten is pas mogelijk wanneer die kansen er daadwerkelijk zijn. En of die er zijn, en hoeveel, is in zeer grote mate afhankelijk van je omgeving:

Het gaat over veel meer dan geluk. Het gaat over wat je meekrijgt en wat je kan leren. Op school, om je heen, van ervaringen, of de voetbaltrainer van je club in je dorp. Kansengelijkheid komt je niet zomaar aanwaaien. We hebben als samenleving en als politiek de verantwoordelijkheid om die te organiseren voor ieder kind.

Drie zinnen, en het kippenvel staat op m’n armen en de tranen prikken achter m’n ogen.

