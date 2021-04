De Wandeling: ontmoet iemand met een heel andere mening

Hoe vaak spreek je iemand met een andere kijk op de wereld? Joop.nl, EW en Arminius willen je uitnodigen voor een wandeling of een videogesprek met iemand die over sommige zaken een andere mening heeft. Tienduizenden mensen in heel Europa gingen je in de afgelopen jaren voor en beleefden een bijzondere ontmoeting. Doe je mee?

Als je je direct wilt aanmelden kun je hieronder voor de eerste van de in totaal zeven stellingen aangeven of je het hiermee eens of oneens bent. Na 19 mei, het einde van de inschrijfperiode, stellen wij dan een gesprekspartner aan je voor die een tegenovergestelde opvatting heeft over de stellingen. Wil je eerst nog meer weten over De Wandeling? Lees dan de veelgestelde vragen hieronder.





Zie je geen stellingen? Pas je cookie-instellingen aan of ga naar de site van Arminius.

Veelgestelde vragen

Wat houdt De Wandeling in?

Mensen hebben vaak vooral contact met gelijkgestemden. Met De Wandeling willen we proberen om geïnteresseerden uit deze ‘filterbubbel’ te halen. We leggen u zeven stellingen voor en vervolgens koppelen we u aan een gesprekspartner die op zoveel mogelijk stellingen met u van mening verschilt. Op of rond zondag 30 mei kunt u elkaar dan ontmoeten tijdens een wandeling of een videogesprek.

De Wandeling is een Nederlandse versie van het internationale project My Country Talks waarin sinds 2017 tienduizenden mensen uit diverse Europese landen met elkaar in gesprek gingen. Kijk hier naar de inspirerende TED-talk van de grondlegger Jochen Wegner.

Wat gebeurt er met mijn antwoorden en andere gegevens?

De gegevens binnen De Wandeling vallen onder het privacybeleid van Joop. Daarnaast zijn er de volgende aanvullingen:

– Negen maanden na het evenement worden alle gegevens verwijderd.

– Pas nadat u uw gesprekspartner heeft geaccepteerd zullen uw antwoorden, emailadres en naam met uw gesprekspartner worden gedeeld. Andere gegevens als telefoonnummers en postcodes worden niet gedeeld, deze worden alleen gebruikt om de koppeling tot stand te brengen.

– Bij de inschrijving wordt naar uw achternaam gevraagd. U kunt ervoor kiezen om alleen de eerste letter van uw achternaam op te geven.

– Alleen mensen van 18 jaar en ouder kunnen deelnemen.

– De Wandeling is een samenwerking van debatpodium Arminius, Joop en EW. Gegevens die door deze organisaties verzameld worden kunnen alleen door de organisatie zelf ingezien worden.

– U kunt uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens en data elk moment intrekken, door bijvoorbeeld een e-mail te sturen naar dewandeling@arminius.nl.

Kan ik kiezen met wie ik in gesprek ga? Kan ik nog afzeggen?

De koppeling met een gesprekspartner gebeurt geautomatiseerd op basis van zoveel mogelijk tegenovergestelde antwoorden én die relatief dicht bij u in de buurt woont. Voor een eerste indruk van elkaar, voordat u elkaar ontmoet, vragen we u iets over uzelf te vertellen.

De inschrijving opent op 21 april en eindigt op 19 mei. Daarna krijgt u van ons een gesprekspartner voorgesteld. Alleen als zowel u als uw partner aangeeft elkaar te willen ontmoeten gaat de ontmoeting door. Na deze fase gaat uw partner er van uit dat het gesprek doorgaat. U heeft vervolgens een week om contact met elkaar te leggen en een locatie en tijd af te spreken voor uw wandeling of videogesprek. Alleen emailadressen worden uiteindelijk uitgewisseld. Uw mobiele telefoonnummer en woonadres worden niet gedeeld en uitsluitend gebruikt om u te kunnen laten inloggen en om u te koppelen aan een andere deelnemer.

Waar vinden de wandelingen plaats?

De wandelingen vinden plaats op een locatie die u samen met uw gesprekspartner samen kiest. Bijvoorbeeld een stadswandeling of een natuurwandeling. U kunt er ook voor kiezen om uw gesprek online te voeren, bijvoorbeeld vanwege coronamaatregelen of beperkte reismogelijkheden. Hoe u dat het beste kunt aanpakken, leest u hier.

Kan ik ook meedoen als ik op 30 mei geen tijd heb?

Het gesprek voeren op 30 mei is ons voorstel, maar verplicht is het niet. Als u en uw gesprekspartner liever een andere dag willen afspreken is dat ook mogelijk. Probeer dit dan wel in de dagen rondom 30 mei te plannen.

Wat zijn de voorwaarden?

Deelname is gratis en iedereen van 18 jaar of ouder kan deelnemen. U dient zich wel te registreren met uw echte naam, e-mailadres en telefoonnummer. Wie met valse gegevens registreert wordt uitgesloten van het evenement.

Gebeurt er iets met de inhoud van de gesprekken?

De inhoud van de gesprekken blijft volledig privé. Achteraf zullen wij u alleen vragen het gesprek te beoordelen met een cijfer tussen 1 en 10.

Wanneer hoor ik wie mijn gesprekspartner wordt?

U kunt zich tot en met 19 mei inschrijven voor De Wandeling. In de dagen erna ontvangt u een mail met uw voorgestelde gesprekspartner.

Er is geen partner voor mij gevonden, wat nu?

Het is helaas mogelijk dat we geen gesprekspartner kunnen vinden bij u in de buurt. Deelname is dan deze keer helaas niet mogelijk. We hopen dat u met een eventuele volgende editie opnieuw mee wilt doen.

Staat uw vraag hier niet tussen?

Mail dan naar dewandeling@arminius.nl

De Wandeling is een gezamenlijk initiatief van Arminius, EW, Joop.nl en wordt mede mogelijk gemaakt door het V-fonds.