‘In Jemen zijn de terrassen dicht en daar is het oorlog’

Volgende week woensdag is het T-day. ‘Eindelijk, het moment waar dit land naar snakte: de terrassen gaan open’, vertelt Pieter Derks. De Druktemaker maakt zich nog wel een beetje zorgen over de volle intensive cares en de afgeschaalde zorg. ‘Het kabinet stuurt op IC-capaciteit en ik begrijp nu wat dat betekent. Ze proberen te zorgen dat de IC-capaciteit te allen tijde maximaal benut wordt. Het is juist heel efficiënt om die bedden te gebruiken, we hebben er toch al voor betaald.’

‘Het terras is de afgelopen maanden het symbool van onze vrijheid geworden. Elke bestuurder die ons vroeg om nog even vol te houden, voegde eraan toe dat hij of zij ook niet kon wachten om weer met een biertje op het terras te zitten. Bij elke persconferentie was in elke voorbeschouwing de belangrijkste vraag: gaan de terrassen weer open? De terrassen zijn een eerste levensbehoefte. Ze zorgen voor ontspanning, voor vrede en veiligheid. In Jemen zijn de terrassen dicht, en zie: daar is het oorlog.’