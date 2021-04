Amerikaan ontdekt ‘nieuwe’ manier van boodschappen doen, miljoenen likes

Een Amerikaanse TikTok-gebruiker heeft het boodschappenkrat opnieuw uitgevonden. In een lifehack-video legt hij zijn kijkers gedetailleerd uit hoe je in plaats van je boodschappen in een tasje te doen en kostbare tijd te verspillen, je ook met winkelwagen en al naar de auto kan rijden waar je (heel handig!) twee wasmanden in de kofferbak hebt wachten die je tot de rand kan vullen met boodschappen. Je moet het maar verzinnen. Inmiddels is de wereldvreemde ontdekking ruim 4,3 miljoen keer geliked.

H/t: Daan de Vries

