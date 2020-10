Nieuw-Zeelandse presentatrice laat zien hoe je liegende populisten interviewt

De verkiezingen in Nieuw-Zeeland zijn uitgelopen op een monsterzege voor de Labour Party van premier Jacinda Ardern. De partij haalde 49 procent van de stemmen binnen, de grootste overwinning in een halve eeuw. Helemaal aan de andere kant van het spectrum bevindt zich de grote verliezer van de verkiezingen, het populistische Advance New Zealand dat met een campagne vol complottheoriën en leugens de verkiezingen probeerde te beïnvloeden. Zonder succes, de partij wist nog geen 1 procent van de stemmen binnen te halen.

Dit weekend was partijleider Jami-Lee Ross te gast in het programma Newshub Nation, waar presentator Tova O’Brien van hem wil weten of hij spijt heeft van de populistische nepnieuwscampagne van zijn partij. Ross probeert in wollige algemeenheden om de vragen heen te draaien, maar daar laat O’Brien hem geen moment mee wegkomen: