Oeps: amateur-restaurateur verandert kunstwerk in beeld van Trump

Spanje mag zich zo langzaamaan het land van de goedbedoeld verprutste kunstwerken noemen. Het jongste slachtoffer is een Bijbels beeldhouwwerk op de gevel van een oud bankgebouw in de stad Palencia. Volgens een getuige lijkt het beeld na de restauratie op Donald Trump.

Ook op kunstsite Artnet.com vraagt men zich af: ‘Wat voor kind kan zo’n nachtmerrie veroorzaken?’

Het hoofd van de vrouwelijke figuur, dat ooit naar beneden keek, is nu glad, eivormig, met scheve, niet bij elkaar passende oogkassen erop geplakt. De neus van de figuur is een hobbel en de mond wordt gevormd door twee dunne, licht naar boven gebogen lippen, haar wangen en kin zijn nergens meer te bekennen.

Geheel overbodig heeft de Spaanse beroepsvereniging van restaurateurs en conservatoren laten weten dat dit absoluut niet het werk is geweest van een professional. Afgelopen zomer deed de beroepsgroep al een dringende oproep aan de overheid om met strengere wetgeving te komen rond de restauratie van kunst. Dat gebeurde nadat een schilderij van de Maagd Maria onherkenbaar was toegetakeld. Het meest bekende voorbeeld van een uit de hand gelopen restauratiepoging is nog altijd het schilderij van Christus op een kerkmuur in de Spaanse plaats Borja.