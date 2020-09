Telegraaf trapt in onzinverhaal over nieuwe naam universiteitsgebouw

Mede onder invloed van de Black Lives Matter-beweging kijken overheden en organisaties wereldwijd nog eens kritisch naar namen en vernoemingen. Zo gaan de Dixie Chicks verder als The Chicks, krijgt het Witte de With Centrum voor Hedendaagse Kunst in Rotterdam een nieuwe naam, en sneuvelde in Berlijn de Mohrenstrasse.

Ook de Universiteit van Edinburgh heeft na een online petitie besloten dat de David Hume Tower niet meer kan. Volgens het universiteitsbestuur waren de ideeën van de 18e-eeuwse Schotse filosoof over ras “niet ongebruikelijk in zijn tijd”, maar “veroorzaken ze vandaag terecht veel leed”. Zo was Hume ervan overtuigd dat witten superieur zijn aan zwarten en dook er recent een brief van Hume op waarin hij een vriend adviseerde om een plantage te kopen. Genoeg reden voor een nieuwe naam, meent de universiteit.

Geen heel spannend verhaal, zou je denken, maar dat is buiten De Telegraaf gerekend. Volgens de krant van wakker Nederland zou de universiteit het gebouw nu hebben vernoemd naar George Floyd, de man wiens gewelddadige dood de aanleiding was voor de recente Black Lives Matter-demonstraties. In werkelijkheid is de voormalige David Hume Tower niet naar George Floyd vernoemd, maar naar het adres van het gebouw: 40 George Square.

Oh this is absolutely priceless. Someone spun a line to the @Telegraaf that Edinburgh University renamed the David Hume Tower after George Floyd and they swallowed it hook, line and sinker. pic.twitter.com/9CRCts9Nmo — Gordon Darroch (@GordonDarroch) September 16, 2020

Nadat De Telegraaf op Twitter op de fout werd gewezen, besloot de redactie het artikel aan te passen. “De ’David Hume Tower’ van de universiteit wordt nu het ’40 George Square’, vernoemd naar de zwarte man die door geweld van de Amerikaanse politie stierf, zo zeggen critici”, staat er nu. Het is een inmiddels klassieke reactie voor wie de mist ingaat met de feiten: het had waar kúnnen zijn.

Update: file this one under 'mijn tweet klopt' pic.twitter.com/iFTtEMEIQL — Gordon Darroch (@GordonDarroch) September 16, 2020

cc-foto: Enric