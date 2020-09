Trump uitgejouwd bij herdenking Ruth Bader Ginsburg

Donald Trump kreeg donderdag geen warm welkom bij het Hooggerechtshof. De Amerikaanse president ging langs bij het hoogste rechtscollege om zijn respect te betuigen aan de eind vorige week overleden opperrechter Ruth Bader Ginsberg.

Burgers schreeuwden naar Trump dat hij gevolg moet geven aan haar wens om de benoeming van haar opvolger over de verkiezingen heen te tillen, meldt CNN. Afgaande op het spreekkoor ‘Stem hem weg’ hopen zij dat het dan Joe Biden zal zijn die een nieuwe rechter zal voordragen.

President Trump and first lady Melania Trump paid their respects to Supreme Court Justice Ruth Bader Ginsburg as a crowd booed and chanted "Vote him out." https://t.co/ANf1IQgLss pic.twitter.com/b6izGEjHPP

— CNN (@CNN) September 24, 2020