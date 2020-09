200 miljoen voor huisbazen die huren verhogen

Om de pijn van de dit jaar fors gestegen huurprijzen enigszins te verzachten, trekt het kabinet 200 miljoen euro uit om die stijgingen te beperken. Dat meldt de NOS op basis van Haagse bronnen. Die steun gaat niet naar huurders die door de stijging in financiële moeilijkheden komen, maar naar de corporaties. Het kabinet vertrouwt erop dat die vervolgens hun huurders tegemoetkomen.

De huren zijn sinds 1 juli met gemiddeld 2,9 procent omhooggegaan, de grootste stijging sinds 2014. Minister Ollongren (Binnenlandse Zaken legde meerdere moties om de huren te bevriezen vanwege de coronacrisis naast zich neer. In het vragenuur in de Tweede Kamer heeft ze nu laten weten de huurders die in de problemen komen wel wil steunen en dat ze op Prinsjesdag bekendmaakt hoe.

Volgens de bronnen gaat het om de eerdergenoemde 200 miljoen euro. Die bestaat uit een verlaging van de verhuurdersheffing voor corporaties. De minister heeft het idee dat wanneer corporaties zelf minder hoeven te betalen, ze ook minder huur hoeven te vragen. Eerder al weigerde Ollongren moties om vanwege de coronacrisis dit jaar de huren niet te verhogen uit te voeren. Ook van de historische motie van afkeuring van de Eerste Kamer die hierop volgde was de minister niet onder de indruk. Volgens Ollongren kunnen huurders die in moeilijkheden komen daar zelf wel uitkomen in overleg met de woningcorporaties.

Of Ollongren met het steunpakket dat rechtstreeks naar de corporaties vloeit de oppositie de Tweede Kamer weet te paaien, is nog maar de vraag. Een groot deel van het parlement wil nog altijd dat de huurverhogingen volledig van tafel gaan. SP-leider Lilian Marijnissen liet dinsdag vast weten niets te zien in de voorgenomen maatregelen. Op Twitter schreef ze: ‘Minister Ollongren, geen doekje voor het bloeden, draai die huurverhoging terug!’