AfD-woordvoerder komt openlijk uit voor zijn fascisme, wordt ontslagen

De extreemrechtse Duitse partij Alternative für Deutschland (AfD) heeft zijn persvoorlichter Christian Lüth ontslagen omdat die zichzelf herhaaldelijk als fascist bestempelde. Dat meldt Zeit Online. Lüth was vanaf het begin betrokken bij de partij en gold achter de schermen als zeer invloedrijk binnen het AfD.

Volgens Zeit was het de openlijke houding ten opzichte van het nationaal-socialisme wat Lüth uiteindelijk de das omdeed. Behalve zichzelf fascist noemen, zou hij herhaaldelijk zijn eigen ‘Arische afkomst’ hebben geroemd. Daarbij verwees hij graag en trots naar zijn grootvader Wolfgang Lüth die in de Tweede Wereldoorlog als commandant van een onderzeeër meevocht. Daarvoor ontving hij het IJzeren Kruis uit handen van Adolf Hitler zelf, de hoogste militaire onderscheiding in Nazi-Duitsland.

Het AfD ontstond in 2013 als zogenaamde anti-immigratiepartij en is zeer populair in extreemrechtse kringen. Veel Duitse partijen, waaronder het CDU van Angela Merkel weigeren samenwerking met het AfD vanwege de racistische en ondemocratische standpunten van de partij. Nadat in februari van dit jaar de liberaal Thomas Kemmerich van de FDP tot premier van deelstaat Thüringen werd gekozen dankzij steun van het AfD, zei het grootste Duitse dagblad Bild zelfs op de voorpagina dat de FDP’er hulp had gekregen van ‘een neonazi’.

Dat Lüth nu is ontslagen vanwege zijn uitspraken, is op zijn minst opmerkelijk te noemen. Lüth was een vertrouweling van het voltallige partijbestuur, in het bijzonder van partijleider Alexander Gauland.