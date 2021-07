Afgelopen 24 uur meer dan tienduizend nieuwe coronabesmettingen

In 24 uur tijd zijn er 10.345 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd. Sinds Kerst vorig jaar waren dat er niet meer zoveel. Het is ook de eerste keer sinds 25 december dat het aantal nieuwe besmettingen boven de tienduizend uitkomt. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) maakte de nieuwe cijfers zaterdagmiddag bekend. Ten opzichte van exact een week geleden is het aantal nieuwe besmettingen negen keer zo hoog.

Vrijdagavond kondigden Mark Rutte en Hugo de Jonge nieuwe maatregelen aan als gevolg van de rap stijgende coronacijfers. Zo moet de horeca weer om middernacht dicht en komen er strengere regels voor evenementen. De demissionaire bewindslieden vonden niet dat ze te snel hebben gehandeld door de lockdown op te heffen terwijl een groot deel van de bevolking niet of slechts deels gevaccineerd is. ‘De keuze voor versoepelen was logisch’, aldus De Jonge.

Dit moment wordt een klassieker. Journalist van ⁦@HartvNL⁩ stelt de vraag aan Hugo de Jonge of hij vindt dat – gezien de puinhoop – hij nog kan aanblijven als (demissionair) minister. Dit is de poging tot het geven van een reactie van De Jonge en Rutte (1/2) pic.twitter.com/BQAgTsX0iT — Abdellah (@abdellahd2020) July 9, 2021