Afrikaanse migrant redt in Spanje oude man van verdrinkingsdood

Zelf mogen ze van partijen als de VVD niet van de verdrinkingsdood gered worden maar vier Afrikaanse migranten vervulden hun burgerplicht toen ze in de Spaanse stad Bilbao een oude man te water zagen raken. De 72-jarige man gleed uit omdat de oevers modderig waren door hevige regenval en tuimelde in de rivier de Nervion.

De Senegalese migrant Mouhammad Fada Diouf (26), die met een groep vrienden in de buurt was, zag het gebeuren. Hij merkte ook dat voorbijgangers wel begonnen te filmen maar dat niemand actie ondernam om de man te redden. Hij sprong in de rivier en hield de drenkeling kwartier boven water totdat een boot arriveerde om het slachtoffer aan boord te hijsen. Drie vrienden gingen ook te water om hem te helpen.

Na de heldendaad is er een petitie gestart om Mouhammad Fada Diouf een permanente verblijfsstatus toe te kennen. De immigratiedienst heeft nog niet op dat verzoek gereageerd. Diouf arriveerde vier jaar geleden in Spanje en verdient zijn brood met flexwerk.

