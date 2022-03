Amerikanen waarschuwen voor komende ‘smerige oorlog’ door Rusland

Woordvoerder van het Witte Huis Jen Psaki heeft gewaarschuwd dat Vladimir Poetin chemische of biologische wapens kan inzetten in Oekraïne. Verder zou Rusland door middel van het verspreiden van desinformatie de weg vrij willen maken van een verdere escalatie van de oorlog. Ook de Amerikaanse inlichtingendiensten hebben de verwachting uitgesproken dat Poetins oorlog de komende weken ‘smerig’ wordt. De Russische president zou zo boos zijn door het verloop van de oorlog en de sancties, dat hij extremere middelen zal toepassen.

Die verklaring komt nadat Rusland de Verenigde Staten ervan heeft beschuldigd een ‘militair biologisch programma’ te ondersteunen in Oekraïne waarbij dodelijke ziekteverwekkers als pest en miltvuur worden verspreid. Volgens de Amerikanen is dit een teken dat de Russen zelf van plan zijn deze wapens in te zetten, waarna ze met de beschuldigende vinger naar Amerika kunnen wijzen. Inmiddels zouden ook Chinese functionarissen de Russische beweringen echoën. Ook de verwoeste kraamkliniek in Marioepol is onderwerp geworden van een desinformatiecampagne. Volgens de Russen is de kliniek beschoten omdat Oekraïne het gebouw als militaire basis gebruikte.

Volgens de Amerikanen heeft de Russische president geen boodschap aan de inmiddels talrijke gedode Russische soldaten en is hij vast van plan Oekraïne te onderwerpen. Daarbij zal hij volgens CIA-directeur William Burns, voorheen ambassadeur in Moskou, geen enkele rekening houden met burgerslachtoffers. Ook Avril Haines, de baas van de overkoepelende spionagediensten, heeft gezegd dat voor Poetin vooral telt dat hij deze oorlog niet kan verliezen.

Ondertussen is er veel onzekerheid over de kerncentrale in Tsjernobyl. Hoewel de centrale sinds de ramp in 1986 niet meer operationeel is, ligt er nog altijd veel radioactief materiaal. De straling ervan wordt voortdurend gemonitord. Nu de Russen het gebied rond de centrale in handen hebben, is de elektriciteit afgesneden waardoor er geen data meer beschikbaar is. De VN-atoomwaakhond zegt dat het opgeslagen radioactieve materiaal inmiddels voldoende is afgekoeld om geen direct gevaar te vormen. Dieselgeneratoren kunnen de systemen 48 uur draaiende houden wanneer de stroom uitvalt. Energiemaatschappij Ukrenergo, verantwoordelijk voor de centrale, zegt dat de stroom niet hersteld kan worden zolang er in het gebied wordt gevochten.

Dit bericht wordt aangevuld.