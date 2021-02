Amnesty classificeert Navalny niet langer als gewetensgevangene

Amnesty International beschouwt de Russische oppositiepoliticus Aleksej Navalny niet langer als gewetensgevangene. De mensenrechtenorganisatie heeft daartoe besloten omdat Navalny in het verleden racistische opmerkingen zou hebben gemaakt en omdat hij zich zou hebben uitgesproken voor geweld en discriminatie, meldt Radio Free Europe. Dergelijke uitingen en standpunten zijn in strijd met de definitie die Amnesty hanteert voor gewetensgevangenen.

New: @AmnestyUK withdraws designation of Navalny as a "prisoner of conscience." In email, Amnesty says it's "no longer able to consider Aleksei Navalny a prisoner of conscience given the fact that he advocated violence and discrimination and he has not retracted such statements." pic.twitter.com/E9m0e6lzT8 — Aaron Maté (@aaronjmate) February 23, 2021

Amnesty blijft zich nog wel inzetten voor de vrijlating van Navalny, die zaterdag 2,5 jaar strafkamp opgelegd heeft gekregen. Navalny werd veroordeeld omdat hij zich enkele malen niet bij de politie had gemeld. De activist kon de afspraken met de politie niet nakomen omdat de Russische autoriteiten hem hadden vergiftigd.

De bekende Oost-Europa-expert en auteur Anne Applebaum spreekt schande van de beslissing van Amnesty. Ze noemt het op Twitter een “verdrietige dag”. “Amnesty buigt voor een Russische lastercampagne.”

Aric Toler, die actief is voor Bellingcat, wijst erop dat Amnesty zich volgens Russische berichten heeft laten beïnvloeden door de dochter van een Russische multimiljardair. Toler begrijpt weinig van het besluit van de mensenrechtenorganisatie. Hij vraagt zich af of Amnesty nu de politieke overtuigingen van alle gewetensgevangenen tegen het licht gaat houden. “Ik denk dat je er dan maar weinig overhoudt.”

(I think that Limonov was a prisoner of conscience, just as Navalny is, and the same as Snowden, et al. If Amnesty wants to start vetting the political views of all of their prisoners of conscience — go for it, but I think you're going to have to drop a big chunk of your roster) — Aric Toler (@AricToler) February 23, 2021

Een medewerker van de oud-wereldkampioen schaken en mensenrechtenvoorvechter Garry Kasparov wijst erop dat de xenofobe opvattingen van Navalny allesbehalve controversieel zijn in Rusland. “Maar het is bullshit om niet te vechten voor iemand die gevangengezet en bijna vermoord is omdat hij geen Bernie Gandhi Mandela is. Hij riskeert zijn leven om tegen een maffia-dictatuur te strijden.”

Navalny and his org fight Putin and corruption. They advocate for free and fair elections, for a democratic Russia that is part of the civilized world. As for his being xenophobic and pro-annexation of Crimea, congratulations, you discovered that he's Russian. — Mig Greengard (@chessninja) January 24, 2021