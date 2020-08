Duitse artsen bevestigen: Poetin-criticus Navalny is vergiftigd

De Russische Kremlin-criticus Aleksej Navalny is vergiftigd. Dat zeggen artsen van het Duitse ziekenhuis waar Navalny naartoe is gebracht. Welk gif is toegediend is nog niet duidelijk, daar wordt onderzoek naar gedaan.

Navalny werd zaterdag overgebracht naar het Charité-ziekenhuis in Berlijn. Aanvankelijk wilden de artsen van het Russische ziekenhuis waar hij verbleef hem niet laten gaan. Ook hielden zij vol dat er van vergiftiging geen enkele sprake was. Na bemiddeling van de Duitse organisatie Cinema for Peace kon Navalny alsnog per privéjet worden opgehaald uit Rusland.

Oppositiepoliticus Navalny raakte vorige week in coma nadat hij plotseling ziek werd op een vlucht van het Siberische Tomsk naar Moskou. Het vermoeden bestaat dat op het vliegveld van Tomsk iemand gif in zijn thee heeft gedaan.

