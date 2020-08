Angela Merkel ontvangt Europese klimaatjongeren

Angela Merkel ontvangt donderdagmorgen enkele vooraanstaande Europese klimaatstakers om te bespreken wat EU-voorzitter Duitsland de komende maanden kan doen. De Duitse bondskanselier is daarmee de eerste Europese leider die ingaat op de open brief die de jongeren eerder dit jaar opstelden.

Greta Thunberg, die twee jaar geleden het initiatief nam tot de klimaatstakingen, verklaarde eerder deze week al in een interview dat er tot nu toe veel te weinig is gebeurd. “Een mix van onwetendheid en ontkenning is de kern van het probleem.”

De Belgische Anuna De Wever legt aan De Standaard uit dat de coronacrisis overheden een enorme kans biedt om de economie anders in te richten. Helaas grijpen de regeringsleiders die mogelijkheid niet aan.