Antivaxxers veranderen Triëst in nieuwe coronabrandhaard

De Italiaanse stad Triëst was de afgelopen weken het kloppend hart van de demonstraties tegen de strenge coronamaatregelen in het land. Nu staat het om een hele andere reden in de schijnwerpers: de stad is veranderd in een coronabrandhaard. De besmettingen zijn volgens artsen een direct gevolg van de antivax-demonstraties.

Nadat in Italië een vaccinatieplicht werd ingevoerd voor werknemers, barstten op veel plekken protesten uit, veelal georkestreerd vanuit extreemrechtse hoek. Zo vielen in Rome fascisten een kantoor van de oudste vakbond van het land binnen. Inmiddels lijken de demonstraties in het hele land af te nemen, met uitzondering van Triëst waar de antivax-beweging op volle kracht doorgaat.

De lokale bevolking is de massale bijeenkomsten van ongevaccineerden, ook in Triëst dankbaar uitgelokt door extreemrechts, zat. De lokale bedrijfsvereniging ConfCommercio laat weten: ‘We moeten niet toestaan dat een minderheid van een minderheid wekenlang ondernemers stoort en de broodwinning van mensen in gevaar brengt.’ Een petitie die verklaart dat de inwoners van Triëst in wetenschap en het vaccin geloven, heeft binnen enkele dagen 50.000 handtekeningen verzameld.

Sommige sympathisanten van de antivax-beweging, weerspreken dat de brandhaard het gevolg is van de samenkomst van ongevaccineerden. Zij wijzen erop dat Triëst grenst aan Slovenië, een land waar de vaccinatiegraad krap boven de 50 procent ligt. Gezondheidsexperts noemen dat onzin en zien wel een rechtstreeks verband met de demonstraties. Sinds die plaatsvinden verdubbelt het aantal besmettingen wekelijks, terwijl het aantal afgenomen tests gelijk blijft.

Inmiddels bezetten ongevaccineerde covidpatiënten ongeveer 20 procent van de intensive care-bedden. Een gevaarlijke grens, waarschuwen ziekenhuizen. Regiopresident Massimiliano Fedriga is er klaar mee: ‘Dit is het moment om duidelijk te zeggen: genoeg idioterie’.