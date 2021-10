Massale demonstratie in Rome tegen fascistische corona-ontkenners

In Rome zijn meer dan 50.000 mensen de straat opgegaan om te protesteren tegen fascisten die tijdens een demonstratie tegen coronamaatregelen met veel geweld het kantoor van een de oudste vakbond van Italië aanvielen. Het protest met de titel ‘Nooit meer fascisme’ werd aangevoerd door de voorzitter van de vakbond CGIL, Maurizio Landini die ook een beroep deed op andere landen. “Het is noodzakelijk om over het hele continent een democratisch anti-fascistisch netwerk op te bouwen.” In Italië, bakermat van het fascisme, wordt de heropleving van extreemrechts in Europa met grote zorgen aanschouwd. Onder meer de minister van Buitenlandse Zaken Luigi Di Maio en voormalig premier Giuseppe Conte sloten zich bij het protest aan.

“Ant-fascist zijn betekent dat je democratie garandeert voor iedereen en dat je de principes van onze grondwet beschermt,” hield Landini de demonstranten op de Piazza San Giovanni voor. Ook werd er opgeroepen neofascistische groepen te verbieden, onder meer omdat ze een gevaar vormen voor de democratie. Een deel van de demonstranten sprak regelrecht steun uit voor vaccinaties. Het protest van de corona-ontkenners dat vorige week ontaardde in fascistisch geweld was gericht tegen de vaccinatieplicht die Italië heeft ingevoerd voor de werkvloer.

Geen video? Klik hier.

bron: Al Jazeera; NOS; The Independent.