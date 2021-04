AOC: ‘President Biden is veel progressiever dan ik verwachtte’

Het Amerikaanse parlementslid Alexandria Ocasio-Cortez constateert dat president Biden in de eerste 100 dagen van zijn regeerperiode de verwachtingen van progressieven heeft overstegen. Komende vrijdag bereikt Biden de symbolische mijlpaal die in de jaren ’30 in het leven is geroepen door de Democratische president Franklin D. Roosevelt om te evalueren in hoeverre een president zijn beloften inlost. “Ik denk dat velen van ons een veel conservatievere regering hadden verwacht”, aldus AOC, het boegbeeld van links Amerika. Ze prijst de bereidheid en openheid van het Witte Huis om progressieve idealen onderdeel te maken van het beleid.

Biden slaagde er in een stimuleringspakket ter waarde 1,9 biljoen dollar door het Congres te loodsen, ondanks verzet binnen de Democratische partij. “Door het pakket zijn we in staat veel meer mensen te helpen.” Ze wijst er op dat er sprake is van een covid-bubble die veel beleid mogelijk maakt. Het grootste verzet tegen progressief beleid, zoals verhoging van het minimumloon, vindt plaats in de Senaat waar een deel van de Democratische senatoren dergelijk beleid tegenhoudt.

Ze is niet overal tevreden over. Zo vindt ze het plan om de infrastructuur te verbeteren niet ver genoeg gaan. “Ik ben bezorgd dat het echte budget niet voldoende is voor de ambitie van die visie, van hoe het ons verkocht wordt.” Maar over het algemeen is ze zeer te spreken over Biden: “Tot nu toe gaat het zeer goed.”

AOC vertelde dat tijdens een virtual townhall meeting als antwoord op een vraag vanuit het publiek. Te zien vanaf 1:06:00.