Baby’s op Lesbos worden ’s nachts door ratten gebeten

De Duitse minister voor Ontwikkelingshulp Gerd Müller (CSU) luidt de noodklok over de situatie op Lesbos. Hij vindt het onbestaanbaar dat Europa de vluchtelingen die daar in tenten leven, in de kou laat staan. “Artsen Zonder Grenzen is begonnen met inentingen tegen tetanus omdat baby’s in de vochtige tenten door ratten worden gebeten”, aldus Müller tegenover de Beierse krant Passauer Neue Presse.

In september brak er brand uit in het vluchtelingenkamp Moria. Müller heeft geen goed woord over voor het nieuwe tentenkamp Kara Tepe, waar veel vluchtelingen nu zijn ondergebracht. “De omstandigheden zijn daar verschrikkelijk, en dat in het midden van Europa.” Volgens Müller kan Europa niet langer wegkijken voor de barre omstandigheden waaronder kinderen op Lesbos moeten leven. “Geen enkel leven mag op deze manier beginnen.”

Het Nederlandse kabinet beloofde na de brand in Moria om honderd minderjarigen op te vangen. Erg veel haast maakt het kabinet daarbij niet. Deze week werden de eerste 25 vluchtelingen naar Nederland overgebracht. Komende week moeten er nog eens 24 volgen.