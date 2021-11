Barbados dumpt Britse koningin als staatshoofd en wordt republiek

De wereld staat op het punt een republiek rijker te worden: Barbados neemt afscheid van de Britse koningin Elizabeth als staatshoofd. In plaats daarvan wordt de huidige gouverneur Sandra Mason de eerste president van het Caribische eiland. Daarmee komt een einde aan de bijna 400-jarige kolonisatie.

Barbados werd in 1966 formeel onafhankelijk en maakte sindsdien deel uit van het Brits Gemenebest, met aan het hoofd de Britse kroon. Met dat laatste waren ze op Barbados wel klaar. Of zoals de 50-jarige Sharon Bellamy-Thompson uit de hoofdstad Bridgetown het verwoordt:

Toen ik als klein meisje over de koningin hoorde, werd ik altijd heel enthousiast. Maar naarmate ik ouder werd, vroeg ik me af wat deze koningin eigenlijk voor mij en mijn land betekent. Het sloeg nergens op. Een vrouwelijke Barbadaanse president hebben is fantastisch.

Ook jonge activisten als Firhaana Bulbulia is blij dat de Britse koningin nu eindelijk aan de kant wordt geschoven. Zij wijst erop dat het Britse kolonialisme dat volgde op tweehonderd jaar slavernij ervoor heeft gezorgd dat er nog altijd veel ongelijkheid is op het eiland: ‘De echte ketenen waren dan wel verbroken en hoefden we niet langer te dragen, maar de mentale ketenen bleven in onze manier van denken bestaan.’

Maandag en dinsdag zijn er op Barbados ceremonies om Groot-Brittannië uit te zwaaien. Daarbij is ook de Britse kroonprins Charles aanwezig. De 73-jarige Mason is sinds 2018 gouverneur-generaal van Barbados. Premier blijft Mia Mottley, die dit jaar indrukwekkende toespraken gaf voor de VN en op de klimaattop in Glasgow over de kwetsbaarheid van eilandstaten tijdens de klimaatcrsisi. Na de bekendmaking dat Barbados als republiek verder zou gaan, benadrukte Mottley dat het land van plan is goede banden met Groot-Brittannië te onderhouden en ook onderdeel zal blijven uitmaken van het Gemenebest.