Basisscholen toch week eerder kerstvakantie om coronagolf te voorkomen

Basischolen beginnen een week eerder aan de kerstvakantie. Dat heeft het demissionaire kabinet dinsdagmiddag besloten. Door de scholen een week eerder te sluiten, moet een extra kerstgolf aan nieuwe coronabesmettingen worden voorkomen.

Het Outbreak Management Team (OMT) adviseerde al langer de kerstvakantie te vervroegen, ook omdat de kerstdagen zelf direct na de laatste schooldag zijn. Op die manier kon worden voorkomen dat eventueel besmette kinderen ongemerkt het virus over het kerstdiner zouden uitproesten. Onderwijsminister Arie Slob (ChristenUnie) hielt de boot lang af, maar is nu dan toch om.

Hoe de vervroegde schoolsluiting exact wordt vormgegeven wordt later bekendgemaakt. Mogelijk is er wel noodopvang beschikbaar voor ouders met essentiële beroepen. Van afstandsonderwijs via de computer kan volgens de Algemene Onderwijsbond (AOb) geen sprake zijn. Het is te kort dag om dat nog in goede banen te leiden.