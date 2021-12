Kabinet overweegt toch schoolsluiting vanwege Omikron

Het kabinet overweegt nu toch weer wel om de kerstvakantie voor de basisscholen te vervroegen, meldt de NOS. Een besluit is nog niet genomen, maar de opmars van de nieuwe, zeer besmettelijke Omikron-variant zou een schoolsluiting volgens ingewijden kunnen rechtvaardigen.

Vier dagen geleden twitterde de demissionaire minister van Onderwijs Arie Slob nog dat hij de scholen tot en met 24 december open wilde houden. Daarmee ging Slob in tegen het Outbreak Management Team dat het weken geleden al verstandig achtte om basisschoolleerlingen een week extra vakantie te geven.

Dinsdag geven Mark Rutte en Hugo de Jonge een persconferentie over de coronamaatregelen. “Je wilt natuurlijk het liefst de scholen openhouden maar je zult telkens moeten handelen naar de situatie van dat moment”, aldus De Jonge op maandag.

In veel landen neemt de bezorgdheid over Omikron toe. Zo vrezen Britse deskundigen dat de nieuwe mutatie tot een zorginfarct kan leiden. Maandag maakte Boris Johnson bekend dat er al ten minste een Brit aan de net ontdekte variant is overleden. De Britse premier wil nieuwe maatregelen voor kerst niet langer uitsluiten.

NEW—“Omicron is producing hospitalizations & sadly at least 1 patient has now died with #Omicron. The idea that this is somehow a milder version of virus—we need to set [aside] & recognize the sheer pace at which it accelerates.” @BorisJohnson #COVID19 pic.twitter.com/wnBf9LTFUF — Eric Feigl-Ding (@DrEricDing) December 13, 2021

Deskundigen zijn verbaasd over de enorme snelheid waarmee Omikron zich verspreidt. In België vertienvoudigde het percentage Omikron-besmettingen binnen tien dagen. In Londen is Omikron nu al goed voor 40 procent van alle besmettingen.

Op 25/11 werd de omikron variant ontdekt in Zuid-Afrika.

Op 27/11 ontdekten we het eerste omikron-staal in België.

Op 3/12 vonden we de omikron-variant in 0,3% van de stalen.

Op 13/12, tien dagen later, is dit reeds 3% (=10x hoger).

Dit gaat snel. pic.twitter.com/klEjUK0yux — Marc Van Ranst (@vanranstmarc) December 13, 2021

Het is een patroon dat ook in andere landen wordt waargenomen. In Denemarken bijvoorbeeld. De verwachting is dat Omikron daar op woensdag al goed zal zijn voor meer dan de helft van alle besmettingen. Ook in Zuid-Afrika verpulverde Omikron de toch al behoorlijk besmettelijke Delta-variant.