Baudet en andere FvD-fractieleden besmet met corona

Thierry Baudet is besmet met het coronavirus. De geruchten gingen al langer maar de uitbraak van het virus onder fractieleden van Forum voor Democratie in de Tweede Kamer is nu bevestigd door TPO. De besmetting zou plaats hebben gevonden tijdens een door de partij georganiseerde wijnproeverij in het parlementsgebouw die tot in de vroege ochtenduren duurde. “Medewerkers van de Tweede Kamer hebben zich ondertussen beklaagd bij het presidium, zeg maar het bestuur van de de Nationale Vergaderzaal, over losbandig gedrag,” schrijft TPO.

Opvallend was dat Baudet op 21 april het overleg met informateur Herman Tjeenk Willink telefonisch voerde.

Naar nu blijkt was dat noodzakelijk om verdere verspreiding van het virus te voorkomen. Zelf deed Baudet alsof er niets aan de hand was. Zo twitterde hij op 28 april dat hij “lekker ging lunchen op een terras”.

Een dag later was hij als enige fractievoorzitter afwezig bij het debat over de notulen uit de ministerraad.

Volgens zijn laatste Twitterbericht zou hij momenteel in “een ver land” verblijven waar hij illegaal naar is afgereisd. Aan die tweet is een ruim drie jaar oude YouTube-clip toegevoegd. Vorige maand twitterde Baudet dat hij “binnenkort” naar Zuid-Afrika zou gaan. Er geldt een vliegverbod voor passagiersvluchten uit Zuid-Afrika.