België: geen coronasteun voor bedrijven die gebruikmaken van belastingparadijzen

De Belgische minister van Financiën Alexander De Croo van de liberale partij Open Vld heeft aangekondigd dat bedrijven die een beroep doen op de fiscale coronasteunmaatregel niet gelinkt mogen zijn aan belastingparadijzen. De bewuste maatregel houdt in dat de voordelen die een bedrijf normaal geniet door vooraf vennootschapsbelasting af te dragen worden aangepast. Voor te late betaling wordt geen boete uitgedeeld. De aanpassing van de wet wordt woensdag in het parlement behandeld.

Eerder al besloten andere landen, zoals Denemarken, Polen en Frankrijk, belastingontwijkende bedrijven uit te sluiten van de steun die door belastingbetalers wordt opgebracht. België besloot ook andere voorwaarden te stellen zoals dat bedrijven die steun vragen geen dividend mogen uitkeren aan un aandeelhouders.

De Morgen schrijft:

Belgische bedrijven die via een aandeelhouder of dochterbedrijf gelinkt worden aan een belastingparadijs, zullen niet in aanmerking komen voor de maatregel. Al wees De Croo er wel op dat bonafide bedrijven ook werkelijke activiteiten in die fiscaal interessante landen kunnen hebben. Bedrijven die kunnen aantonen dat ze te goeder trouw zijn, mogen volgens De Croo niet worden uitgesloten.