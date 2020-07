België grijpt in: premier Wilmès wil nieuwe lockdown voorkomen

België draait een deel van de coronaversoepelingen terug. Na een bijeenkomst van de Nationale Veiligheidsraad heeft premier Sophie Wilmès bekendgemaakt dat gezinnen vanaf woensdag nog maar vijf vaste personen mogen ontmoeten. Tot nu toe was dat vijftien. Ook moeten Belgen weer in hun eentje gaan winkelen.

“Het doel is duidelijk: we moeten de totale lockdown vermijden”, zei Wilmès. Er worden nu dagelijks bijna driehonderd coronabesmettingen vastgesteld in België. Met name de regio-Antwerpen is zwaar getroffen. De lokale autoriteiten overleggen daar nog over extra maatregelen.

Vorige week ging België er al toe over om mondkapjes op meer plaatsen verplicht te stellen. In Antwerpen geldt sinds zaterdag registratieplicht in de horeca. Ook moeten Antwerpenaren een mondkapje op als ze in de horeca naar de wc gaan. De afgelopen dagen zijn verscheidene cafés in de stad gesloten omdat ze zich niet aan de regels hielden.

Het maximumaantal personen die aanwezig mogen zijn bij bijeenkomsten, gaat in het hele land omlaag. Bij bijeenkomsten die binnen plaatsvinden, mogen maximaal honderd personen aanwezig zijn. Buiten is het maximum tweehonderd. Mondkapjes zijn bij dergelijke samenkomsten verplicht.