Belgische kat besmet met coronavirus

Nadat eerder al twee honden in Hongkong besmet raakten met het nieuwe coronavirus SARSCoV2 is nu ook een Belgische kat geïnfecteerd. De kat werd besmet door haar baasje, meldt de VRT. Terwijl de honden geen ziektesymptomen vertoonden, had de kat ademhalings- en spijsverteringsstoornissen. Onderzoekers troffen het virus aan in de uitwerpselen van de kat.

Volgens viroloog Steven Van Gucht is er geen reden om aan te nemen dat huisdieren vaak besmet raken. “Het gaat om een alleenstaand geval”, verklaart hij tegenover de VRT. Dat besmette huisdieren vervolgens weer mensen kunnen infecteren, is volgens de viroloog zeer onwaarschijnlijk. “We achten het risico voor mensen heel klein.”

Desalniettemin wordt aangeraden om tijdens ziekte huisdieren niet te veel te aaien en knuffelen. Ook geldt het advies om na het aanraken van een huisdier je handen te wassen.

cc-foto: Karin Laurila