Bewoner Mallorca gearresteerd omdat hij 22 mensen besmette

Een inwoner van Mallorca is opgepakt omdat hij eerder dit jaar mensen op zijn werk en in de sportschool heeft besmet met het coronavirus. Collega’s hadden er bij de man op aan gedrongen dat hij naar huis zou gaan, maar hij bleef ondanks 40 graden koorts gewoon werken, meldt The Guardian.

De man had zich wel laten testen, maar wachtte de uitslag niet af. Op zijn werk liet hij elke keer dat hij moest hoesten zijn mondkapje zakken, en zei hij: “Ik ga jullie allemaal besmetten met het coronavirus.”

Het onverantwoorde gedrag van de man zorgde ervoor dat zeker vijf collega’s en drie bezoekers van zijn sportschool geïnfecteerd raakten. Zij gaven het virus ook weer door aan gezinsleden, waarmee het totaal aantal infecties op 22 kwam.

cc-foto: Pixabay

