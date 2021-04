BIJ1 ontsmet na smerige praktijken Forum in Kamer

Tweede Kamerleden die video’s maken om hun collega’s te intimideren of te kakken te zetten: ze waren de vorige Kamervoorzitter Khadija Arib al een doorn in het oog en ook de woensdag gekozen Vera Bergkamp moet er niets van hebben. De nieuwe voorzitter noemde het “belangrijk dat mensen in een veilige omgeving kunnen werken”.

Aan Forum-Kamerlid en Holocaust-vergoeilijker Freek Jansen is dat allemaal niet besteed. Jansen heeft een video opgenomen waarin hij BIJ1 lastigvalt. De video is versneden met beelden uit de documentaire Sylvana, demon of diva. Zo lijkt het alsof Jansen een ‘gesprekje’ heeft met de leider van BIJ1.

De nieuwe TK-voorzitter @Vera_Bergkamp wil de onveilige werkomgeving in de @2eKamertweets aanpakken. Ze kan meteen aan de slag en iets gaan doen aan de fascistische intimidatie-praktijken van #fvd kamerlid Freek Jansen. #tweedekamer #BIJ1 pic.twitter.com/B7q8E7mp4n — dr. Marina (@mmeeuw) April 8, 2021

In werkelijkheid was Simons op het moment dat Jansen langskwam helemaal niet aanwezig. Haar politiek medewerker Rebekka Timmer was wel getuige van de intimidatiepoging van Jansen. Zij besloot na het bezoek van het Forum-Kamerlid de deur te ontsmetten. Een logische reactie, aangezien corona-ontkenning sinds enkele maanden het belangrijkste politieke speerpunt lijkt te zijn van Forum.