Boetes en taakstraffen voor racistische bedreigers Clarice Gargard

De Amsterdamse rechtbank heeft 24 mensen veroordeeld tot boetes en taakstraffen vanwege hun reacties onder een livestream van journalist Clarice Gargard. Het videoverslag dat Gargard eind 2018 maakte van het protest van Kick Out Zwarte Piet (KOZP) bij de intocht van Sinterklaas in Amstelveen, lokte duizenden haatreacties uit. Onder de video verschenen onder meer racistische berichten en oproepen tot moord.

Volgens de rechtbank maakten de 24 mensen die nu zijn veroordeeld, zich schuldig aan discriminatie, opruiing en belediging. Zij krijgen taakstraffen van tussen de 28 en 58 uur en boetes van 300 tot 450 euro. Daarnaast moeten vijftien mensen Gargard een schadevergoeding van tussen de 50 en 150 euro betalen vanwege beledigingen en discriminerende opmerkingen aan haar adres.

Gargard is blij dat de rechter ‘zich heel duidelijk heeft uitgesproken’, meldt ze op haar platform Lilith. “Dit is niet alleen een overwinning voor mij, maar voor de hele samenleving en specifiek mensen van kleur. De uitspraken van de veroordeelden tasten zwarte mensen in hun reputatie en eer aan.”

Opmerkelijk is dat de rechtbank het Openbaar Ministerie in een verklaring op de vingers tikt. De rechter verwijt justitie onzorgvuldigheid: het OM heeft maar tweehonderd reacties op de livestream onderzocht, terwijl er sprake was van veel meer mogelijk strafbare reacties. In totaal verschenen er bijna achtduizend commentaren op het videoverslag.

Vlak voor het proces begon, besloot het OM, tot ontzetting van Gargard en haar advocaat, om officier van justitie Jacobien Vreekamp van de zaak te halen. Dat gebeurde nadat een anoniem extreemrechts Twitter-account de onpartijdigheid van Vreekamp in twijfel had getrokken, omdat de officier ook buiten werktijd tegen racisme is. Vreekamp zat enige tijd in het bestuur van het Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam (MDRA).