Bollenkwekers halen velden leeg tegen dagjesmensen

Om mensen te ontmoedigen om naar de Bollenstreek te komen, hebben kwekers besloten om hun velden leeg te halen. “De kwekers willen nu iets doen in de strijd tegen het coronavirus en tegen de bezoekers in de streek”, verklaart een woordvoerder van de gemeenten Lisse en Hillegom tegenover Omroep West. Afgelopen weekend kwamen veel dagjesmensen naar de Bollenstreek, terwijl burgemeesters uit de omgeving juist hadden gevraagd om weg te blijven.

Voor kweker Simon Pennings uit Noordwijkerhout was maandag de maat vol. Hij is begonnen met het koppen van bloemen, waardoor de kleur uit zijn bollenvelden verdwijnt. ‘Het is een paardenmiddel, maar het laatste wat je wil is dat er weer een mini-uitbraak van het coronavirus komt.’