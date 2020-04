Bolsonaro spreekt bij anti-lockdownprotest, hoest op het publiek

De extreemrechtse Braziliaanse president Jair Bolsonaro heeft zondag een toespraak gehouden tijdens een demonstratie in de hoofdstad Brasilia om de corona-maatregelen op te heffen. Ook in andere steden werd gedemonstreerd. Bolsonaro richte zich zonder gezichtsbescherming tot het publiek waarbij hij meerdere malen hoestte.

In Brazilië lopen de meningen over bestrijding van het coronavirus ver uiteen. Bolsonaro volgt de lijn van zijn Amerikaanse collega Trump en roept op de maatregelen zo snel mogelijk te beëindigen. Hij gaat zelfs zo ver dat hij een campagne is gestart tegen het sociaal afstandhouden en andere voorzorgsmaatregelen om verspreiding van het coronavirus te remmen. Hij heeft het virus herhaaldelijk “een griepje” genoemd dat alleen gevaarlijk is voor ouderen. Ook zei hij dat het virus Brazilië niet kan treffen, omdat Brazilianen te sterk zijn om ziek te worden. Volgens officiële tellingen heeft het land bijna 39.000 besmettingen en zijn er ruim 2.400 Brazilianen aan het virus overleden. De werkelijke aantallen liggen vermoedelijk vele malen hoger.

Maar terwijl Bolsonaro zijn best doet het virus in Brazilië te laten woekeren en zelf zijn steentje bijdraagt in de verspreiding ervan, hebben verschillende deelstaten en lokale overheden wel strikte corona-maatregelen ingevoerd. Op meerdere plekken in het land zijn scholen en bedrijven gesloten en roepen politie en brandweer mensen op vooral binnen te blijven. Vorige week ontsloeg Bolsonaro zijn minister van Volksgezondheid Luiz Henrique Mandetta, omdat ook die opriep tot strengere quarantaine-maatregelen om het coronavirus te bestrijden. Uit opiniepeilingen is gebleken dat een meerderheid van de Braziliaanse bevolking voorstander is van een lockdown.

Bron: CNN / cc-foto: Planacio do Planalto