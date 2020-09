Bontfokkerijen blijken virusfabrieken

De corona-uitbraak op nertsenboerderijen was veel heftiger dan tot dusver bekend. Dat schrijft de Volkskrant op basis van een nieuwe analyse van de uitbraak. Zeker 66 mensen die werkzaam zijn op de bontfarms zijn er besmet met het coronavirus, waarvan een groot aantal rechtstreeks. Er bestaat tevens het vermoeden dat de bonthandel een forse rol heeft gespeeld bij de verspreiding van het virus van dier op mens in China.

Een team van wetenschappers verbonden aan tien Nederlandse onderzoeksinstellingen onderzocht de corona-uitbraak op de nertsenboerderijen. De afgelopen periode werd op vijftig nertsenfarms het coronavirus aangetroffen. Het merendeel ervan in Noord-Brabant (39), de rest in Limburg (10) en Gelderland (1). De wetenschappers keken voor hun onderzoek naar de eerste zestien bontfarms waar het virus werd aangetroffen. Daar werden 66 personen aangetroffen die het virus direct of indirect via de nertsen hadden opgelopen, en elf katten.

Epidemioloog Lidwien Smit van de Universiteit Utrecht merkt op dat het aandeel besmette werknemers, namelijk tweederde van alle geteste personen, zelfs hoger ligt dan het percentage in gezinssituaties: ‘Dat alleen al maakt het aannemelijk dat er veel meer mensen direct besmet zijn geraakt van nertsen dan die paar waarvan we het al wisten.’

Hoogleraar virologie Marion Koopmans (Erasmus MC), leider van het onderzoek, verbindt nog een andere conclusie aan de uitkomst. Volgens haar is de gretigheid waarmee het virus zich verspreidt onder nertsen een signaal dat de bontindustrie een veel grotere rol heeft gespeeld bij het overspringen naar de mens in China dan tot nu toe gedacht: ‘Dit zou een plausibele tussenstap kunnen zijn in de weg die het virus heeft afgelegd van vleermuizen naar de mens. Misschien is dit een van de schakels die we nog missen.’