Boris Johnson opgenomen in ziekenhuis wegens corona

De Britse premier Boris Johnson is ter controle opgenomen in het ziekenhuis. Dat meldt de BBC. Ruim een week geleden werd bekend dat Johnson besmet is geraakt met het coronavirus.

Volgens een woordvoerder heeft Johnson ‘aanhoudende symptomen’, waaronder koorts. De ziekenhuisopname zou een ‘voorzorgsmaatregel’ zijn, op advies van Johnsons arts. Johnson zal zijn taken als premier dan ook niet neerleggen.

De afgelopen tijd verbleef Johnson al in zelf-isolatie in zijn ambtswoning in 10 Downing Street. Voorafgaand aan zijn besmetting vertelde Johnson nog dat hij op bezoek in ziekenhuizen de handen schudde van corona-patiënten en dat hij dat zou blijven doen. Daarop is hij inmiddels wel teruggekomen. Inmiddels waarschuwt Johnson voor het belang van afstand houden en thuisblijven.

