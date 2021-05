Bouchallikht (GroenLinks) spreekt islamofobe haters aan in vurig pleidooi voor hoop

Donderdag hield GroenLinks-Kamerlid Kauthar Bouchallikht haar maidenspeech in de Tweede Kamer, de debuutrede – zonder interrupties – van elke nieuwe parlementariër. Al bij de kandidaatstelling van Bouchallikht ontstond er ophef, nadat er vooral aan de rechterzijde van het politieke spectrum een islamofobe hetze werd georganiseerd tegen de GroenLinkser.

Direct aan het begin van haar speech kwam Bouchallikht hierop terug. Net als op de vele opmerkingen die over haar gemaakt werden vanwege haar kledingkeuze, om het maar vooral niet over de inhoud te hoeven hebben:

Hoewel dit parlement het hele Nederlandse volk vertegenwoordigt, is het niet vanzelfsprekend dat ook ik hier sta vandaag. Ik ben een wolf in schaapskleren, kreeg ik te horen. Een bedreiging voor de rechtsstaat, werd over mij geschreven. Mij wordt gezegd, keer op keer: jij hoort hier niet. Dat overkomt niet alleen mij. Structureel en institutioneel is ‘De Ander’ het probleem. In deze zaal, Kamer, en samenleving. Dit uitsluiten gebeurt al generaties lang. Ik ben ermee opgegroeid, mijn broertje weet ook niet beter. De dag voor de verkiezingen zag hij mij het slotdebat kijken. Hij wierp een blik op het beeldscherm, zag daar Wilders en Rutte aan het woord. Weet u wat mijn broertje me vroeg? Of de meneren weer zeggen dat we weg moeten.

Mijn broertje is elf. Tegen hem, tegen mij, en vele Nederlanders, wordt al heel lang gezegd, herhaald, en nog eens herhaald, dat we ons maar moeten invechten, aanpassen, dankbaar zijn, niet zo zeuren, harder werken, netjes praten, de geschiedenis laten voor wat ie is, en tradities vooral niet bevragen. Het moet allemaal wel gezellig blijven. Normaal doen. Je mag blij zijn dat je hier bent geboren, want daar is het erger. Dus mondje dicht. Op je tenen lopen, maar niet in die sneakers en niet met die broek aan. Haal je handen uit je zak, maar steek geen vuist in de lucht. Wees gewoon… niet.

Bouchallikht brak ook een lans voor activisten die strijden tegen institutioneel onrecht en voor de mensen met een migratie-achtergrond die een gelijkwaardige plek in de samenleving opeisen. Daarnaast vroeg ze aandacht voor een keur aan onderwerpen, van milieu en duurzaamheid, tot een toegankelijke zorg, armoedebestrijding en de krapte op de woningmarkt. En vooral ook voor een meer tolerante samenleving. Want dat is waar het volgens het GroenLinks-Kamerlid om zou moeten gaan:

Zodat we een intersectionele strijd voeren. Er voor elkaar zijn, ook als het veel van ons vraagt. Eerlijk zijn, ook als het ingewikkeld is. Misschien vooral dan. Het zou moeten gaan over hoe iedereen van waarde is. Vrij zou moeten zijn. Vrij van de zorgen over onze toekomst. Vrij om vooral niet normaal te zijn. Vrij om elkaar te laten zijn. Ook als het moeilijk is, ook als het zoeken is. Vallen en opstaan. Samen. Voor de planeet en al wat leeft, voor elkaar, voor onszelf. Voor mijn broertje en het jouwe, voor Ella, Noëlle en onze toekomst. Voor hoop boven haat, van de Kamer tot de straat.

“Ik maak deel uit van een generatie die niet de luxe heeft weg te kijken van problemen, maar ermee moet dealen. Dus staan we op. Tegen onrechtvaardigheid.” Wat een indrukwekkende maidenspeech van @Kauthar_. ❤️💚 pic.twitter.com/HoXn9NHQ1u — GroenLinks (@groenlinks) May 20, 2021

Hoe vaak spreek je iemand met een andere kijk op de wereld? Joop.nl, EW en Arminius willen je uitnodigen voor een wandeling of een videogesprek met iemand die over sommige zaken een andere mening heeft. Doe je mee? Beantwoord de eerste stelling hieronder. Meer lezen over De Wandeling? Klik hier. Zie je hieronder geen stelling? Pas je cookie-instellingen aan of klik hier.