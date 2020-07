Boze boeren blokkeren distributiecentrum Albert Heijn, winkels in de knel

Boze boeren blokkeren het distributiecentrum van Albert Heijn in Zwolle. Als gevolg hiervan kunnen zeker 230 supermarkten niet worden bevoorraad. De supermarktketen is in gesprek met de boeren, maar die zijn vooralsnog niet van plan de blokkade op te heffen.

RTV Oost meldt dat de eerste trekkers vrijdagochtend rond zes uur voor de hekken van het distributiecentrum verschenen. De boeren eisen ‘eerlijke prijzen’ voor hun producten en protesteren daarnaast tegen de veevoermaatregel van minister Carola Schouten van Landbouw. Die laatste liet donderdagavond weten onder druk van de boeren opnieuw in gesprek te gaan met experts over de maatregel.

Albert Heijn noemt de actie van de boeren in Zwolle ondertussen ‘niet te verdedigen’: ‘De acties bij onze distributiecentra vinden wij niet de juiste weg. Het gaat de boeren om de maatregel van minister Schouten over het veevoer. Het is dus belangrijk dat boerenorganisaties met de overheid hierover in gesprek zijn en tot oplossingen komen.’ Daarvan zijn de boeren niet onder de indruk. ‘Misschien blijven we de rest van de dag,’ aldus een woordvoerder.

cc-foto: Kees Torn