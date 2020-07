Schouten deinst terug voor boze boeren

Minister Carola Schouten (Landbouw) gaat haar eigen veevoermaatregel opnieuw onder de loep nemen. Hoewel het verlagen van ruw eiwit in het voer bewezen geen negatieve effecten heeft voor het vee, is het aanhoudende protest van de boeren reden voor de minister om terug naar de vergadertafel te gaan. Schouten gaat met experts en veeartsen in gesprek om extra advies in te winnen.

De voermaatregel komt erop neer dat met name in de melkveehouderij meer eiwit aan het krachtvoer wordt toegevoegd dan noodzakelijk is. Er is brede consensus in de wetenschap dat het teveel aan eiwit niet door het dier wordt opgenomen, maar als ammoniak wordt uitgestoten. Boze boeren leggen de wetenschappelijke bevindingen naast zich neer en beweren dat door de maatregel het welzijn van het vee in het geding komt.

Sinds Schouten de veevoermaatregel aankondigde, is er een nieuwe golf van protest ontstaan onder boeren. Dat leidde op meerdere plekken inmiddels tot de nodige confrontaties met de politie, zoals bijvoorbeeld bij het Drentse Attero waar 63 boeren werden opgepakt nadat ze met trekkers de toegang tot een afvalverwerkingsbedrijf blokkeerden. Ook werden door heel het land toegangswegen van en naar distributiecentra van supermarkten geblokkeerd. In de provincies Drenthe, Groningen en Friesland is een verbod op protestacties met trekkers afgekondigd. In Zeeland moest minister Schouten woensdag noodgedwongen een werkbezoek aan de provincie afzeggen omdat door boerenprotest haar veiligheid niet langer gegarandeerd kon worden.

Als gevolg van het aanhoudende protest, maar ook onder druk van VVD en CDA, buigt Schouten zich nu over een alternatief plan van melkveehouders. Dat plan zal worden doorgerekend door het Planbureau voor de Leefomgeving. Daarnaast gaat de minister in gesprek met onder meer de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde. Schouten verwacht haar bevindingen uiterlijk eind augustus met de Tweede Kamer te kunnen delen. De boeren laten ondertussen weten gewoon door te gaan met hun acties. Agractie kijkt met argusogen naar de plannen van de minister en vraagt zich af de nieuwe overlegronde “serieus is of voor de bühne”. De extremistische Farmers Defense Force doet geen water bij de wijn: “Wij eisen dat de voermaatregel per direct van tafel gaat, pas dan gaat de druk eraf.’’

Bron: AD