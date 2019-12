Boze boeren in hele land in actie, omsingelen toch distributiecentra

Boze boeren voeren woensdag door heel Nederland actie. De boeren, die toch niet te klagen hebben over media-aandacht, proberen onder meer op te trekken naar het Mediapark. Daar worden ze tegengehouden door de politie. Een afvaardiging van de boeren is wel in gesprek met de NOS-hoofdredactie, NOS-directeur Gerard Timmer en voorzitter Shula Rijxman van de Nederlandse Publieke Omroep (NPO). De boze boeren eisen live zendtijd.

Ook elders heeft de politie de handenvol aan de actievoerende agrariërs die op- en afritten blokkeren en daarmee zorgen voor files. Bij Born moest de ME eraan te pas komen om de situatie onder controle te houden, schrijft 1Limburg. Op de A9 heeft de politie boeren op tractoren weggeleid voor de Wijker- en Velsertunnel. In Arnhem krijgt de Nederlandse politie steun van Duitse collega’s. Op de A1 houden de boeren een barbecue.

De @POL_NHN heeft de tractoren van de #A9 weggeleid voor de Wijker- en Velsertunnel. Geef hulpdiensten de ruimte en houd het veilig. https://t.co/LT5fUqCTx9 #boerenprotesten pic.twitter.com/DFO2L0Uzvk — Rijkswaterstaat Verkeersinformatie (@RWSverkeersinfo) December 18, 2019

Ondertussen blijft de barbecue op de A1 bakken. Hoe lang ze blijven weet niemand. #rtvoost #boerenprotest pic.twitter.com/jThKkXSiBQ — Emiel Houben (@EmielHouben) December 18, 2019

In Tilburg omsingelden boze boeren aan het begin van de dag korte tijd een distributiecentrum van Albert Heijn en ook bij het distributiecentrum van Jumbo in Breda werd actiegevoerd, meldt Omroep Brabant. De rechtbank van Lelystad verbood de boeren dinsdag om distributiecentra plat te leggen, op straffe van een dwangsom van 100.000 euro.

De boeren omsingelen nu een distributiecentrum van Albert Heijn in Tilburg. Het blokkeren van distributiecentra is gisteren door de rechter verboden, op last van een dwangsom aan het Farmers Defence Force. Maar wat nu als deze boeren het op eigen houtje doen? #boerenprotest @BNR pic.twitter.com/IWgh8JKQ5W — Thomas van Groningen (@TvanGroningen) December 18, 2019

De boeren zijn weer terug in Veghel. Ze rijden rondjes voor het distributiecentrum van de Jumbo. Ook zijn er ongeveer 15 tractoren gesignaleerd bij de Noordkade. #veghel #boerenprotest pic.twitter.com/nv237U9C9e — Ties van Dooren (@Tiesio) December 18, 2019

Boze boeren hebben ook grensovergangen met Duitsland en Tata Steel in IJmuiden enige tijd geblokkeerd. Bij het boerenprotest in Gouda is een galg neergezet. D66-fractieleider Rob Jetten roept de boeren op zich te gedragen. GroenLinks-leider Jesse Klaver hekelt ‘het recht van de trekker’.

Boeren ontwrichten het hele land. Eisen zendtijd. Hangen galgen op. Bizarre toestanden. Gedraag je! Demonstreren, prima. Maar iedereen moet bijdragen aan het terugdringen van de stikstofuitstoot, beschermen van de natuur en op gang brengen van woningbouw.#boerenprotest https://t.co/4oqV9EpDkw — Rob Jetten (@RobJetten) December 18, 2019