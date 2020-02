Boze boeren rijden toch over snelweg, bord met NSB-verwijzing

Ondanks de oproep van Farmers Defence Force (FDF) om niet over de snelweg te rijden, zijn woensdagochtend toch vijftien boeren met hun tractors over de snelweg Den Haag binnengereden. Volgens het AD was een van de trekkers voorzien van een bord met de tekst: ‘Het is oorlog’.

Ondanks dat de politie goed in contact staat met de demonstranten #boerenprotest, is er toch een aantal trekkers over de snelweg naar #DenHaag gereden. De aanwijzingen van de politie werden niet opgevolgd. De bestuurders worden bekeurd. — Politie Den Haag eo (@POL_DenHaag) February 19, 2020

Bij Goedemorgen Nederland van WNL was woensdagochtend een tractor te zien met de tekst ‘Voor volk en vaderland’. Volk en Vaderland was het weekblad van de NSB, dat na de Tweede Wereldoorlog werd verboden. Het is niet voor het eerst dat boze boeren dubieuze oorlogsverwijzingen maken. In december vergeleek FDF-voorman Mark van den Oever de situatie van de Nederlandse boeren met die van de joden in de Tweede Wereldoorlog.

gaat dit over stikstof? boeren doen niet moeilijk over lekkere historische verwijzing🤮 pic.twitter.com/7VhrkgaJKG — Roel Raterink (@RoelRaterink) February 19, 2020

In Den Haag zijn maatregelen genomen om de komst van de boze boeren in goede banen te leiden. Omroep West meldt dat verscheidene wegen in de hofstad zijn geblokkeerd met legertrucks. Op die manier hopen de autoriteiten te voorkomen dat de boeren oprukken naar het hart van de Nederlandse democratie: het Binnenhof. Dinsdagavond werden er al tientallen tractors bij het Binnenhof geparkeerd. Nadat agenten op de boeren hadden ingepraat, vertrokken ze daar weer.

In het centrum van #DenHaag hebben militairen legertrucks neergezet om te voorkomen dat boeren met hun trekker het centrum ingaan. #Boerenprotest pic.twitter.com/EdcNeV0xJC — Redactie Regio15.nl (@regio15) February 19, 2020

In Rolde en Hoogeveen deelde de politie dinsdagavond boetes uit, omdat boeren met hun trekkers over de snelweg reden. Hoewel de politie ruim van tevoren had aangekondigd deze keer wel te zullen optreden tegen tractors op de snelweg, reageerden de boeren verongelijkt. Met tractors op dorpswegen rijden is volgens de actievoerende boeren gevaarlijk. “We rijden juist over de N33 omdat dat een veilige weg is.”

Bij #Rolde autoweg #N33 is een groep van ongeveer dertig tractoren van de weg gehaald. De bestuurders van de tractoren krijgen een bekeuring voor het rijden op de autoweg. — Politie Drenthe (@poldrenthe) February 18, 2020

Donderdag debatteert de Tweede Kamer over het stikstofbeleid. Volgens Johan Vollenbroek, die met succes het Programma Aanpak Stikstof (PAS) aanvocht bij de Raad van State, zijn de kabinetsplannen om de stikstofcrisis het hoofd te bieden, volstrekt onvoldoende: er gebeurt nog steeds veel te weinig om de natuur te beschermen, omdat het kabinet de oren laat hangen naar Farmers Defence Force en LTO.