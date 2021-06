Breuk tussen SP en jongerenafdeling Rood definitief

De partijraad van de SP heeft ingestemd met het voorstel om de jongerenafdeling Rood af te stoten. Eind vorig jaar had de SP de geldkraan van de jongerentak al dichtgedraaid, omdat er ‘geradicaliseerde zolderkamercommunisten’ in het bestuur van Rood zouden zitten.

Ook royeerde de SP de voorzitter van Rood Olaf Kemerink, omdat hij ook lid was van het Communistisch Platform. Het is bij de SP niet toegestaan om lid te zijn van een andere partij. De socialisten beschouwen het Communistisch Platform als een partij.

Van de afgevaardigden op de partijraad stemde 84 procent voor een scheiding. Er was echter ook kritiek. “We moeten niet duizenden jongeren uit de partij zuiveren”, meent de afdeling Wageningen van de SP. De afdeling Amersfoort meent dat het partijbestuur het conflict uit de hand heeft laten lopen.

Ook de jongerenorganisatie betreurt de stap. “We vinden het jammer dat Rood is afgestoten en dat de SP in een tijd van verlies van linkse partijen er voor kiest om verder te versplinteren”, schrijft Rood op Twitter.

We vinden het jammer dat ROOD is afgestoten en dat de SP in een tijd van verlies van linkse partijen er voor kiest om verder te versplinteren. Ook wordt een beeld van ROOD geschetst dat we alleen maar zouden discussiëren op onze zolderkamers en zouden zijn 'overgenomen' (1/x)

— ROOD, jong in de SP (@ROODjong) June 26, 2021