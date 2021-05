CDA start onderzoek naar Europarlementariër die eigen schoonzoon in dienst nam

CDA-Europarlementariër Toine Manders (ex-VVD, ex-50Plus) heeft zijn schoonzoon in dienst genomen als persoonlijk medewerker. Dat is in strijd met de integriteitsregels van het Europees Parlement waarin staat dat leden geen naaste familieleden mogen inhuren. Dat ontdekte HP/De Tijd-journalist Ton F. van Dijk. Het CDA, dat vooraf niet was ingelicht, heeft inmiddels gezegd een onderzoek in te stellen.

Op de officiële website van het Europees Parlement staat Elmar Eckstein, de schoonzoon, vermeld als ‘local assistent’. Dat houdt in dat hij weliswaar de persoonlijk assistent is van Manders, maar dan wel vanuit Nederland en niet vanuit Brussel. Evengoed mag dat niet meer sinds 2009. In het reglement staat namelijk dat leden van het Parlement ‘geen nauwe verwanten als medewerker in dienst’ mogen nemen, aangezien dit tot belangenverstrengeling kan leiden.

In een reactie aan HP/De Tijd liet Manders via een woordvoerster in eerste instantie weten dat deze regels voor hem niet van toepassing zijn, omdat het gaat om een schoonzoon en geen eigen kind. Pas wanneer Europese CDA-delegatieleider Esther de Lange op de hoogte gesteld is, komt Manders met een nieuwe verklaring. Namelijk dat hij ‘naar eer en geweten’ heeft gehandeld en dat het contract met zijn schoonzoon wordt beëindigd.

Manders erkent dat hij de kwestie niet heeft gemeld aan de #CDA delegatie in Brussel, maar zegt ‘naar eer en geweten te hebben gehandeld’. Naar aanleiding van deze publicatie laat hij weten dat het contract van zijn schoonzoon zal worden beëindigd.https://t.co/Hs0wx2NSSz — Ton F. van Dijk (@tonfvandijk) May 12, 2021

Het CDA was niet op de hoogte dat er tussen Manders en Eckstein nog een andere band bestond dan een puur zakelijke. De Lange spreekt van een ‘onverstandige constructie’, partijvoorzitter Marnix van Rij zegt de kwestie ‘zeer serieus’ te nemen en kondigt een intern onderzoek aan. Manders sloot zich in juni 2020 aan bij het CDA, nadat hij uit conflictpartij 50Plus was gestapt. Eerder zat hij al namens de VVD in het Europees Parlement.

In 2017 probeerden de Europees Parlementariërs van het extreemrechtse Front National op grote schaal de integriteitsregels te omzeilen. Zij namen toen elkaars familieleden in dienst.

